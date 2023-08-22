Напомню.

"Если в моем окружении окажется хотя бы один коррупционер, я сразу уйду в отставку".

Это еще раз доказывает, что человек владелец своего слова.

Хочет дает, хочет забирает.

О количестве из окружения, перешедших на сторону врага или схваченных за руку на взятках, напоминать не буду.

Имя им — легион.

Не время товарищи, война!

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И о ПВО, закатанную в асфальт, превращенную в барабаны и виллы в Испании и Италии, тоже не буду напоминать.

Ибо тогда стройная схема обвинения наших партнеров в том, что именно они виноваты во всех наших неудачах, даст трещину.

Заканчивая.

Наши Герои на фронте, ценой своей жизни, дают нам время поумнеть. Они не будут за нас решать проблемы, которые мы, по собственному молчаливому согласию, лелеем в тылу.

"Парни придут — порядок наведут" не сработает.

Им самим потребуется помощь.

Учимся, пока есть время, быть ответственными за себя и свою Родину.

Иначе страна будет уничтожена.

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Об авторе. Александр Мирный, предприниматель, украинский политик

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