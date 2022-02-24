"Пора действовать": посол Украины в США Оксана Маркарова призвала международное сообщество дать немедленный ответ агрессии России

Об этом сообщает CNN .



"Мы ценим любую поддержку. Мы слышим все слова поддержки. Это очень важно для нас. Но также пора действовать. И мы призываем международное сообщество действовать немедленно", - сказала она.



Маркарова сообщила о высоком боевом духе украинских военных.



"Мы боремся. Мы будем бороться. Мы – не только наши смелые и мотивированные войска, но и все украинцы, – защищаем наши дома, и мы не остановимся", – заявила дипломат.



Маркарова поблагодарила президента США Джо Байдена за "немедленное заявление, сделанное через несколько минут после решения Путина начать это наступление", а также других союзников, "выступивших с заявлениями в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".