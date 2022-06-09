Об этом он сказал в выступлении на TIME100 Gala.

Зеленский напомнил, что в топ-5 самых влиятельных людей издание Time в этом году внесло, кроме него, бизнесмена Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона, боровшихся с ковидом медработников и американского президента Джозефа Байдена

"И этот перечень был составлен во время, когда в Европе продолжается самая страшная война за последние 77 лет. Война, которую мы пока не можем остановить. Пора быть влиятельными на сто процентов. Мы можем обеспечить поражение тирании. Все мы, все лидеры нашего времени. Мы можем надежно защитить свободу. Мы можем остановить шантаж, к которому прибегает человек, которому вообще не место в нашем списке. Если мы можем, значит, мы должны это сделать. Потому что влияние обязывает", - подчеркнул он.

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей года по опросу читателей журнала Time. Он набрал более 3,3 млн голосов читателей издания и занял первое место с 5% поддержки.

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