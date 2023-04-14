Попыток прорыва россиян в районе Креминной пока не видим, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Есть несколько путей, по которым российские войска могут атаковать в Креминной Луганской области, но попыток прорыва пока нет
Об этом в эфире Еспресо заявил офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.
Он сейчас находится в Луганской области.
"Они стандартно используют минометы, также в первую очередь танки. Очень нагло себя ведут здесь. Они также атакуют с высоты. По поводу того, куда они могут двигаться на нашем направлении - есть несколько путей. Это дорога "Креминная - Лиман" через Торское, Заречное до Лимана. Вторая дорога - это как раз через лес, там, где мы стоим - в районе Ямполя, где есть также дорога на Лиман. Каких-то попыток, попыток накопления и прорыва пока не видим", - рассказал Дорошенко.
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