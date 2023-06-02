Об этом сообщило агентство Reuters.

В среду, 31 мая, была попытка Северной Кореи запустить свой первый спутник-шпион в космос, но он закончился неудачей, когда ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

Вашингтон осудил запуск, заявив, что он использовал технологию баллистических ракет в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами.

Нейт Эванс, спикер миссии США в ООН, заявил, что Соединенные Штаты призвали к открытому заседанию по поводу запуска, что означает, что его ход будет транслироваться в прямом эфире.

Другой дипломат ООН сообщил, что призыв был сделан совместно с Албанией, Эквадором, Францией, Японией, Мальтой и Великобританией.

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После неудачного запуска Ким Йо Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявила, что ее страна вскоре выведет на орбиту военный спутник-шпион и пообещала, что Пхеньян увеличит свои возможности военного наблюдения.

Также отмечается, что, выступая в Токио в четверг, 1 июня, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "опасные и дестабилизационные ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что любой запуск Пхеньяном баллистических ракет нарушает резолюцию Совета Безопасности, сообщила его пресс-секретарь.

В своем заявлении Ким Йо Чжон сказала, что критика запуска "самопротиворечива", поскольку США и другие страны уже запустили "тысячи спутников".