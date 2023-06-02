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Попытки запуска КНДР спутника-шпиона: США призвали к заседанию Совбеза ООН

2 июня, 2023 пятница
08:32
Мир КНДР ракета

Соединенные Штаты планируют созвать заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, чтобы обсудить попытку Северной Кореи запустить спутник на этой неделе

Об этом сообщило агентство Reuters.

В среду, 31 мая, была попытка Северной Кореи запустить свой первый спутник-шпион в космос, но он закончился неудачей, когда ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

Вашингтон осудил запуск, заявив, что он использовал технологию баллистических ракет в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами.

Нейт Эванс, спикер миссии США в ООН, заявил, что Соединенные Штаты призвали к открытому заседанию по поводу запуска, что означает, что его ход будет транслироваться в прямом эфире.

Другой дипломат ООН сообщил, что призыв был сделан совместно с Албанией, Эквадором, Францией, Японией, Мальтой и Великобританией.

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После неудачного запуска Ким Йо Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявила, что ее страна вскоре выведет на орбиту военный спутник-шпион и пообещала, что Пхеньян увеличит свои возможности военного наблюдения.

Также отмечается, что, выступая в Токио в четверг, 1 июня, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "опасные и дестабилизационные ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что любой запуск Пхеньяном баллистических ракет нарушает резолюцию Совета Безопасности, сообщила его пресс-секретарь.

В своем заявлении Ким Йо Чжон сказала, что критика запуска "самопротиворечива", поскольку США и другие страны уже запустили "тысячи спутников".

  • 17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны.
  • В США 18 мая отреагировали на действия КНДР и заявили , что запуск спутника нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.
  • 25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников.
  • 29 мая сообщалось, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии по подозрению запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.
  • Северная Корея заявила во вторник, 30 мая, что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени.
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