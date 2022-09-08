Попытки сдержать украинские войска замедляют российскую армию, - британская разведка
Армия России замедляется на Юге Украины из-за попыток аккуавнтов остановить продвижение ВСУ
Об этом сообщает разведка Великобритании.
По данным британцев, украинская армия предположительно уничтожила в Дарьевке Херсонской области военный понтонный мост, который россияне развернули после повреждения автомобильного моста. Уничтоженный понтонный мост являлся одним из основных путей между северным и южным секторами русской армии вдоль Днепра.
Также разведка Соединенного Королевства отмечает, что ВСУ продолжают наносить систематические точные удары по логистическим пунктам россиян и давить на армию РФ. Это, по мнению британских разведчиков, замедляет способность России разворачивать оперативные резервы и восполнять материальные средства с востока.
- 7 сентября британская разведка заявила , что оккупационные войска столкнулись с дилеммой: защищаться на Юге или развертывать резервы на Донбассе. Причиной стало контрнаступление, начатое Украиной.
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