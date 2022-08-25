Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне в Херсонской области пытаются настроить новые транспортные артерии. Они подтягивают баржи, понтоны, пробуют установить там паромные переправы.

"Но огневой контроль, под которым мы держим эту местность, распространяется и на эти объекты. Поэтому после того как они будут настроены, они обязательно будут повреждены, это однозначно", — сказала Гуменюк.

На вопрос о том, есть ли примеры уничтожения понтонных переправ украинскими военными, она ответила, что "в настоящее время это сюрприз".

25 августа в эфире Еспресо Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины отметил, что противник продолжает осуществлять обеспечение своей группировки на правом берегу реки Днепр в замедленном темпе.

В тот же день ОК Юг сообщило, что украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области.