Попытки россиян "заменить" мосты в Херсонской области под огневым контролем ВСУ, - пресс-секретарь ОК Юг
Украинские военные будут действовать на опережение попыток россиян "заменить" разрушенные мосты в Херсонской области
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, россияне в Херсонской области пытаются настроить новые транспортные артерии. Они подтягивают баржи, понтоны, пробуют установить там паромные переправы.
"Но огневой контроль, под которым мы держим эту местность, распространяется и на эти объекты. Поэтому после того как они будут настроены, они обязательно будут повреждены, это однозначно", — сказала Гуменюк.
На вопрос о том, есть ли примеры уничтожения понтонных переправ украинскими военными, она ответила, что "в настоящее время это сюрприз".
- 25 августа в эфире Еспресо Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины отметил, что противник продолжает осуществлять обеспечение своей группировки на правом берегу реки Днепр в замедленном темпе.
- В тот же день ОК Юг сообщило, что украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области.
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