Главарь группы российских наемников "Вагнер" заявил, что России может понадобиться два года, чтобы захватить весь восток Украины. Это свидетельствует о том, что, по крайней мере, некоторые ключевые личности в Москве готовятся к затяжному конфликту, говорится в материале The Guardian .

Евгений Пригожин, с начала войны вышедший из тени и ставший высокопоставленной фигурой, предположил, что Россия сейчас сосредоточена на захвате остального Донбасса, который она не оккупировала с начала войны почти год назад.

По словам соратника президента Владимира Путина, для этого понадобится еще около полутора-двух лет. Если целью является оккупация всей Украины восточнее Днепра, то это "займет около трех лет", сказал он.

Украинские официальные лица ожидают неизбежного российского наступления, возможно, к первой годовщине начала войны 24 февраля, хотя новое наступление на столицу, Киев, не считается вероятным после неудачного наступления прошлого года.

По одному из сценариев, согласно комментариям Пригожина, российские войска будут пытаться оцепить восточную армию Украины с севера и юга, танковые колонны будут пересекать международную границу в направлении Сум и Полтавы и одновременно наступать из оккупированной южной части Запорожской области.

Пригожин основал частную военную компанию "Вагнер" в 2014 году, но не признавал это до сентября прошлого года. Также известный как "шеф-повар Путина", у Пригожина есть ресторанный бизнес, который организует обеды с участием российского президента.

Вагнер действует как санкционированный Кремлем соперник министерства обороны России, и на него возложена ответственность за захват города Бахмут на Донбассе в "мясорубке" битвы, за несколько месяцев унесшей тысячи жизней.

В разговоре с российским блоггером Пригожин утверждал, что войска ЧВК "Вагнер" постепенно продвигаются к Бахмуту, но признал, что российские солдаты еще не смогли захватить его в одних из самых ожесточенных боев с начала войны.

"Наверное, еще рано говорить, что мы уже близко. Есть много дорог на выходе и меньше дорог на входе. Украинские войска хорошо подготовлены, и, как любой большой город, его невозможно захватить в лоб. Мы очень хорошо справляемся. Сначала мы должны тихо захватить [Бахмут], а потом мы можем громко и четко сказать, что город находится под нашим контролем", - сказал Пригожин.

По оценкам западных чиновников, "Вагнер" насчитывает около 50 000 бойцов, воюющих в Украине. По их оценкам, около 40 000 из них – это осужденные, завербованные из российских тюрем, которых бросили на передовую и приказали атаковать врага с минимальной подготовкой. Но в пятницу Пригожин заявил, что больше не вербует людей из тюрем.

Он сказал, что ему безразлично, бойцы "Вагнера" "любят Третий Рейх" или имеют "бандитские татуировки", мол, единственное, что имеет значение - это то, "как ты относишься к своим братьям по оружию" и как ведешь себя в боя. В интервью он отрицал использование пленных в качестве пушечного мяса.

Ранее в субботу Владимир Зеленский повторил свой призыв об истребителях и заявил, что делает все возможное, чтобы убедить западных союзников Украины дать его воюющей стране "современные и эффективные крылья" - несмотря на сомнения в практичности этого предложения.

В видеообращении Зеленский назвал свою поездку в Великобританию на этой неделе "вдохновляющей" и отдал должное Риши Сунаку, британскому народу и королю Чарльзу. Он сказал, что рад видеть украинских солдат - "наших ребят", которые учатся управлять танками Challenger 2 в лагере Лулворт в Дорсете.

Президент Украины заявил, что получил "положительные сигналы" во время своего европейского "дипломатического марафона", включавшего встречи в Париже и Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими лидерами ЕС.

Есть все основания полагать, что западные танки и дальнобойная артиллерия будут доставлены в Киев в ближайшие месяцы.

А вот по поставкам украинцам современных боевых самолетов ясности меньше. Пока только Польша заявила, что готова предоставить Киеву самолеты F-16, но только в рамках более широкой инициативы НАТО. В пятницу администрация Байдена отметила, что любая страна может самостоятельно принять решение о предоставлении западных самолетов.

Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, заявил, что самолеты могут сыграть жизненно важную роль в победе Украины и способствовать разгрому Москвы в течение года. По его оценкам, без них украинским войскам потребовалось бы от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень западной поддержки.

"Чем быстрее мы предоставим им возможность добиться решающего результата, тем быстрее она [война] может закончиться", - сказал Ходжес в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

На пресс-конференции с Зеленским в среду Сунак сказал, что "ничто не снимается с повестки дня", когда его спросили о возможности передачи истребителей Королевских ВВС. Но министр обороны Бен Уоллес был более осторожным. Похоже, что Британия потихоньку развеет надежды, что истребители Typhoon будут отправлены в Киев в этом году, если это вообще произойдет.

Лондон отмечает технические и политические сложности такого шага. Уоллес подчеркнул в четверг, что любые поставки западных самолетов, вероятно, будут "постконфликтными", и утверждал, что "Тайфуны" испытывают все сложности "команды Формулы-1" из-за необходимости подготовки инженеров и пилотов.

По словам инсайдеров, на каждые шесть самолетов нужно около 100 членов наземного экипажа, а по оценкам одного из них, подготовка опытных украинских пилотов МиГ-29 или Су-27 может занять от шести до девяти месяцев, хотя один из украинских пилотов рассказал Guardian на прошлой неделе, что ему понадобится три месяца.

Другой украинский пилот сказал Sky News, что, хотя он был рад летать на "Тайфуне", если бы ему предложили, "не знает, насколько реалистичным может быть этот план". По его словам, этот самолет "очень дорогой" и ограничен в количестве, утверждая, что американский F-16 был бы лучшим вариантом.

Великобритания обязалась обучать пилотов руководить истребителями стандарта НАТО и должна принять первую партию украинских стажеров весной. Украинское правительство сохраняет оптимизм по поводу того, что "несколько" стран предоставят истребители позже в этом году. "Кажется, что этот вопрос можно решить", – заявил в пятницу Андрей Ермак, глава офиса Зеленского.

В своем последнем заявлении Зеленский сказал, что Украина способна сбить большинство российских ракет с помощью имеющихся средств противовоздушной обороны. Но некоторые из них прорвались, признал он. За последние 48 часов Кремль выпустил несколько волн ударных беспилотников и баллистических ракет, поражая цели по всей стране, что может быть разведывательными атаками перед более масштабным наступлением.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что в пятницу вечером сбили 20 беспилотников-камикадзе иранского производства. Они были запущены по объектам критической инфраструктуры с восточного побережья Азовского моря. Один из них попал в энергетический объект в Кривом Роге, родном городе Зеленского, нанеся серьезный ущерб.