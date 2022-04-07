Попытки РФ поддерживать курс рубля истощат ее военный потенциал, - минфин США

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает CNN .



"Мы работали с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы ввести ряд разрушительных санкций против российской экономики. Из-за наших санкций они берут деньги, которые зарабатывали путем экспорта за границу, и заставляют своих экспортеров возвращать их в Россию и покупать рубли", - сказал Адейемо.



"Каждый раз, когда они берут доллар или евро и возвращают их в Россию и заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы, которые им нужны для продолжения войны", - заявил замминистра финансов.



Адейемо не ответил прямо, должна ли Европа прекратить покупать газ у России, сказав, что у Европы есть "обязательство отключиться от российской энергетики, и именно это они начали делать", ссылаясь на запрет российского угля 6 апреля.



По словам представителя минфина США, сейчас казначейство сосредоточено на том, чтобы россияне перестали уклоняться от санкций и преследовать "российские военные машины", включая аэрокосмическую и военную промышленность.



"Для нас главное – убедиться, что мы делаем это таким образом, чтобы нанести вред российской экономике больше, чем нашей экономике", – сказал Адейемо.



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