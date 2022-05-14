Об этом сообщает CNN .

Американский телеканал отметил, что спутниковые снимки и показания из первых уст дали более полную картину многочисленных и катастрофических усилий российских войск пересечь реку Северский Донец за последнюю неделю.

В начале недели россияне потерпели неудачу при попытке переправы через реку около 70 единиц бронированной и другой техники. На CNN пришли к выводу, что по этой причине планы РФ окружить группировку украинских военных в Луганской области провалились.

11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Северский Донец.

13 мая журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские военные откинули россиян после восьми дней неудачных попыток оккупантов форсировать реку Северский Донец.

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