Попытки Путина убить клин между Украиной и Польшей напрасны, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в воскресенье, 23 июля, отреагировал на провокационные заявления Путина и назвал попытки Кремля рассорить Украину и Польшу тщетными
Об этом он написал в Twitter.
По его словам, Польша и Украина извлекли уроки по истории и будут всегда выступать вместе против российского империализма.
"Попытки Путина убить клин между Киевом и Варшавой так же бесполезны, как и его неудачное вторжение в Украину. В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки по истории и всегда будут выступать вместе против российского империализма и неуважения к международному праву", - заявил Кулеба.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша и Литва планируют оккупацию Украины. При этом западные территории Польши он назвал подарком Иосифа Сталина.
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