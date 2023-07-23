Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Польша и Украина извлекли уроки по истории и будут всегда выступать вместе против российского империализма.

"Попытки Путина убить клин между Киевом и Варшавой так же бесполезны, как и его неудачное вторжение в Украину. В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки по истории и всегда будут выступать вместе против российского империализма и неуважения к международному праву", - заявил Кулеба.