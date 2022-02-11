"Попытки "похоронить" языковой закон": Нацкомиссия по стандартам украинского языка заявила о попытке рейдерского захвата и просит правительство о расследовании
Нацкомиссия по стандартам украинского языка заявила о рейдерском захвате в лице ряда членов комиссии и обратилась в Кабмин с просьбой провести расследование
Об этом она сообщила в Facebook.
В Нацкомиссии заявили, что 7 февраля пять членов комиссии – Владимир Мозгунов, Наталья Мазур, Данута Мазурик, Александр Мирончук и Юлия Чорнобров – требовали созвать внеочередное заседание.
Председатель Комиссии Арися Демская предложила провести его после необходимой подготовки, но ее заместитель Мозгунов якобы самовольно провел заседание, в ходе которого одобрили назначение Мозгунова главой комиссии, а Демскую устранили.
"Превышая свои полномочия, члены Комиссии отдавали заведомо неправомерные приказы о совершении регистрационных действий, изготовлении решений Комиссии и другие поручения работникам аппарата Комиссии. Апогеем этой провокации стало сегодняшнее заседание Комиссии, которое должно было состояться в соответствии с графиком. Заседание было сорвано и 3 1 свои сертификаты. Члены комиссии – фигуранты событий на этой неделе – уже практиковали подобные действия на заседании от 18 января", - говорится в заявлении Нацкомиссии.
Комиссия обратилась в Кабмин с просьбой провести служебное расследование и подала заявление в Генпрокуратуру, Госбюро расследований и Нацполицию.
"Самым неприятным моментом в этой печальной истории о надругательстве над законностью является то, что Владимир Мозгунов публично заявлял о причастности к этому министру образования и науки Украины Сергею Шкарлетту. Мы искренне надеемся, что это клевета и провокация против министра", - отметили в Нацкомиссии.
Справка: Нацкомиссию создали в 2019 году, ее целью является развитие украинского языка, а также его последовательная и научная обоснованная стандартизация. Нацкомиссия организует испытательный процесс по украинскому для граждан, стремящихся занять в Украине государственную должность и утверждает стандарты государственного языка - правописание и изменения к нему.
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