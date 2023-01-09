"Попытки подорвать демократию": у Байдена отреагировали на протесты в Бразилии
В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии. Президент Джо Байден внимательно следит за ситуацией
На беспорядки в твиттере отреагировали советник по нацбезопасности США Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима. Демократию Бразилии не поколеблет насилие", - отметил Салливан.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также прокомментировал ситуацию в Бразилии. Он назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты.
"Мы осуждаем сегодняшние нападения... Применение насилия в нападениях на демократические институции всегда неприемлемо... Мы присоединяемся к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в призывах немедленно прекратить эти действия", - добавил он.
- 8 января сторонники ультраправого экспрезидента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто. Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала сената, где заскочили на сиденье и использовали скамейки как горки. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.
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