На беспорядки в твиттере отреагировали советник по нацбезопасности США Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима. Демократию Бразилии не поколеблет насилие", - отметил Салливан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также прокомментировал ситуацию в Бразилии. Он назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты.

"Мы осуждаем сегодняшние нападения... Применение насилия в нападениях на демократические институции всегда неприемлемо... Мы присоединяемся к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в призывах немедленно прекратить эти действия", - добавил он.

8 января сторонники ультраправого экспрезидента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто. Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала сената, где заскочили на сиденье и использовали скамейки как горки. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.

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