Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Виктор Дудукалов прокомментировал сообщение российских СМИ о том, что президент РФ Путин поручил открыть филиал Международного детского центра "Артек" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

"В Бердянске огромная проблема с пресной водой. До подрыва оккупантами Каховской ГЭС уже были в городе проблемы, захватчики не могли справиться с водопроводом, тянувшим воду почти 200 км из Каховского водохранилища. А после разрушения водохранилища вода практически отсутствует, теперь воду для города оккупанты берут из реки Берда, которая не подходит ни по каким критериям. Вода сейчас в Бердянск подается по графику и еще ужасного качества. То есть вода практически отсутствует в городе", - рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

Дудукалов заметил, что остался последний месяц лета, а курортный сезон не состоялся в оккупированном Бердянске, никаких отдыхающих нет.

"Россияне решили в последний летний месяц открывать аквапарк в Бердянске. Я знаю, что он не сможет там работать на полную мощность, потому что не обеспечат в полном порядке это оборудование. Сейчас курортный сезон в Бердянске выглядит так, что приезжают оккупанты из России или временно оккупированного Крыма и на местном базаре вместо арбузов или винограда покупают топоры и молотки, а затем едут погибать на линию фронта в Запорожской области. К сожалению, такой курортный сезон в Бердянске, поэтому "Артек" и все подобное – это такие потуги и фейки, из которых ничего не будет. Никаких свершений оккупанты не достигнут. Уже второй год так проходит курортный сезон в Бердянске", - сказал Виктор.