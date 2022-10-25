Обращение опубликовал на своей facebook-странице сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины, диссидент Иосиф Зисельс.

Инициаторы обращения напоминают, что Украина уже восемь месяцев противостоит полномасштабному нападению Российской Федерации, и только благодаря мужеству военных и стойкости украинского народа агрессор не добился успеха, а в последнее время наметился перелом в ходе боевых действий в пользу Украины. В проигрышной для него военной ситуации враг применяет массированные ракетные обстрелы и атаки дронами-камикадзе жилых районов и объектов гражданской инфраструктуры.

"Евреи Украины страдают от боевых действий, оккупации и военных преступлений российской армии, равно как и весь украинский народ, органической частью которого они являются. Десятки тысяч евреев были вынуждены уехать, сотни погибли. Подавляющее большинство из них – мирные граждане, догнанные российскими ракетами", бомбами и снарядами в собственных домах, по дороге на работу, во время эвакуации", – говорится в обращении.

Украинские евреи отмечают, что в результате боевых действий уничтожаются и повреждаются объекты еврейской общественной инфраструктуры по всей стране – мемориалы памяти жертв Холокоста, кладбища, синагоги.

"От ракетных обстрелов пострадали синагоги не только в зоне боев (как в Харькове и Мариуполе), но и в городах, расположенных в десятках и сотнях километров от линии фронта, таких как Запорожье и Чортков Тернопольской области на западе страны", – говорится в обращении. .

Украинские евреи подчеркивают, что Украину в ее противостоянии с Россией сейчас поддерживает фактически весь цивилизованный мир, в том числе США и страны Европы, оказывающие финансовую, гуманитарную, военно-техническую помощь.

"С первых дней масштабного вторжения мы надеялись на понимание и поддержку от Израиля. С момента своего создания Израиль борется за существование против фанатичного врага, который поставил перед собой задачу его уничтожения. Народ Израиля, как никто другой, знает, что такое, когда противник, будучи не в состоянии выиграть в конвенционной войне, прибегает к тактике массированного целенаправленного террора против мирных граждан. Нам горько признать, что наши надежды на помощь оказались почти безрезультатными", – констатируют инициаторы обращения.

Украинские евреи отмечают, что "пассивная позиция псевдонейтралитета, которую заняло правительство Израиля, действительно играет на руку агрессору, что вызывает в этом контексте все больше вопросов".

"Мы осознаем соображения безопасности, которыми вынуждены руководствоваться ответственные лидеры вашей страны. Но мы считаем логику, которая привела к возмутительному бездействию правительства, не только аморальной, но и неоправданной. Попытка не разгневать Россию ничем не отличается от попыток задобрить террористов. И Украина, и Израиль прекрасно знают, чем грозит подобная линия поведения», – отмечается в обращении.

Подписанты документа подчеркивают, что Россия – это очевидная и откровенная угроза всему цивилизованному миру, и Иерусалим должен это понимать, особенно ввиду того, что РФ избрала себе в союзники "тегеранских мулл и палестинских террористов".

"Друзья, еще не поздно присоединиться к союзу демократических и свободных стран. Украина нуждается в вашей помощи. Каждый день на наши города обрушиваются десятки беспилотников иранского происхождения. У Израиля безусловно есть технологии эффективной борьбы с подобной угрозой. Помогите Украине уменьшить количество невинных жертв бесчеловечной агрессии. Место на светлой и справедливой стороне истории», – призвали инициаторы обращения.

Под призывом, кроме самого Иосифа Зисельса, подписались директор Украинского центра по изучению истории Холокоста д-р. Анатолий Подольский, автор и исследователь университета Джона Хопкинса Питер Померанцев, директор Центра изучения истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА Леонид Финберг, главный редактор интернет-газеты "Хадашот" Михаил Гольд, правозащитник, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, главы еврейских общин из разных регионов Украины, бизнесмены, писатели, общественные деятели, рядовые жители – всего 106 фамилий, сбор подписей продолжается.