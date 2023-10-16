Попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у окупантов многочисленные потери солдат и техники, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент России Владимир Путин, возможно, пытается снизить ожидания значительного продвижения российских войск вокруг Авдеевки в Донецкой области.

"Российские операции, включая интенсивные артиллерийские и воздушные удары, вероятно, преследуют цель ослабить украинские силы вокруг Авдеевки. Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, будут требовать продолжительного привлечения личного состава и материальных средств", - говорится в сообщении.

В российском информационном пространстве также сохраняется первоначальный оптимизм по поводу перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки. Российские милблогеры сначала сообщали о максималистских и непроверенных заявлениях о продвижении российских войск на расстояние свыше 10 км, вероятно, преувеличивали степень российских успехов под Авдеевкой во время начальных наступательных операций и выражали оптимизм относительно быстрого продвижения российских войск.

Впоследствии некоторые российские милблогеры сочли трудности в российском продвижении под Авдеевкой и отметили, что российские войска снизили темпы наступательных операций вокруг этого населенного пункта.

Российские милблогеры также начали утверждать, что в районе Авдеевки идут ожесточенные и непрерывные бои с истощением. Многие российские милблогеры также продолжают самоцензуру, ограничивая сообщения о российских тактических действиях и проблемах, характерных для отдельных участков фронта.

Один российский милблогер утверждал, что неопределенные субъекты, возможно, российское военное руководство и определенная часть милблогеров, согласились прекратить освещение операций в Авдеевке, но снова начали жаловаться на общие проблемы в российской армии, не касающиеся ни одного участка фронта.

Российские войска продолжили наступательные операции, направленные на оцепление Авдеевки 15 октября, но пока не достигли дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов российских операций в этом районе.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили более 15 российских атак вблизи Авдеевки, а также северо-западнее и юго-западнее населенного пункта.

ISW пока не видел визуальных подтверждений предварительных заявлений о продвижении российских войск в этом районе, а также геолокационных видеозаписей любых других российских достижений.

Российские источники утверждают, что 15 октября российские войска значительно меньше продвинулись в этом районе по сравнению с предыдущими днями, и описывают эти новые вероятные продвижения как незначительные. Российский милблогер признал, что украинские войска все еще сохраняют присутствие на Авдеевском коксохимическом заводе, невзирая на противоречивые российские заявления о российском контроле над заводом.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские войска не достигли желаемого немедленного прорыва, и российские войска столкнулись с первоначальными большими потерями. 12 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска проводили штурмы при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта, в то время как украинский Генеральный штаб сообщил 15 октября, что боевые действия велись только около шести населенных пунктов.

Представитель Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил 14 октября, что темпы российских наступательных операций под Авдеевкой снизились, и что российские войска потеряли более 300 единиц военной техники и 3000 человек личного состава с момента активизации наступательных операций в этом районе 9 октября.

Однако российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в столь пониженном темпе в ближайшей перспективе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, хотя вряд ли смогут добиться решающего прорыва или оцепления Авдеевки на данный момент.