Особенно это касается поддержки здоровья сердца, отмечает Psychosomatic Medicine .

Как обнаружили ученые, просто попытки компенсировать пропущенный сон в выходные могут быть недостаточными для смягчения негативного влияния на сердце.

"Наше исследование раскрывает потенциальный механизм этой долгосрочной связи, когда достаточные последовательные удары по здоровью сердечно-сосудистой системы, пока вы молоды, могут заставить сделать ваше сердце более склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям в будущем", - сказала доцент отдела биоповеденческого здоровья и соавтор исследования Энн-Мари Чанг.

В исследовании приняли участие 15 здоровых молодых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, принимавших участие в 11-дневном стационарном исследовании сна. Участники подверглись ограничению сна в течение пяти ночей, получая всего пять часов сна каждую ночь, а затем две ночи восстановительного сна, где им разрешалось спать до 10 часов за ночь. В течение всего исследования им измеряли пульс и АД каждые два часа в течение дня.

Несмотря на восстановительный сон в выходные, частота сердечных сокращений и АД не вернулись к начальному уровню.

Таким образом, ученые советуют равномерно распределять сон в течение недели.