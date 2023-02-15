"Попытки изолировать РФ провалились": Лавров озвучил новый нарратив российской пропаганды
Глава российского МИД Сергей Лавров продвигает новые нарративы российской пропаганды
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Попытки изолировать Россию провалились", – заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров также заявил, что Запад якобы пытается превратить РФ в страну-изгоя. По словам россиянина, против государства-агрессора якобы ведется "гибридная война", а утвержденный Путиным внешнеполитический курс на жесткое отстаивание национальных интересов будто бы доказывает "свою эффективность".
"На самом деле заявления относительно вымышленных побед на дипломатическом фронте - это очередная подготовка аудитории к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, где Путин будет рассказывать о величии рашистов. Последние зарубежные поездки Лаврова в Мали, ЮАР, Эритрею, Судан, Мавританию, Анголу четко показывают истинный внешний курс России", - отмечают в ЦПД.
Сергей Лавров также цинично назвал Россию "страной, которая вносит самый существенный вклад в гуманитарное развитие мира".
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