"Попытки изолировать РФ провалились": Лавров озвучил новый нарратив российской пропаганды

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Попытки изолировать Россию провалились", – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров также заявил, что Запад якобы пытается превратить РФ в страну-изгоя. По словам россиянина, против государства-агрессора якобы ведется "гибридная война", а утвержденный Путиным внешнеполитический курс на жесткое отстаивание национальных интересов будто бы доказывает "свою эффективность".

"На самом деле заявления относительно вымышленных побед на дипломатическом фронте - это очередная подготовка аудитории к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, где Путин будет рассказывать о величии рашистов. Последние зарубежные поездки Лаврова в Мали, ЮАР, Эритрею, Судан, Мавританию, Анголу четко показывают истинный внешний курс России", - отмечают в ЦПД.

Сергей Лавров также цинично назвал Россию "страной, которая вносит самый существенный вклад в гуманитарное развитие мира".