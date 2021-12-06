Попытка Зеленского ввести в Украине монархию, - депутат Киевсовета Таран прокомментировал закон об олигархах

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Этот закон Зеленского об олигархах - попытка ввести в Украине монархию. Когда монарх своим указом назначает, кто хорош в обществе, а кто плох. Без суда, без следствия, без каких-либо прав человека", - считает Таран.



По его мнению, Венецианская комиссия акцентирует на этом внимание в своем заключении по закону.



"Скажет свое слово властям, которые таким образом пытаются остановить в Украине развитие демократии и вместо этого узурпировать власть в руках президента Зеленского, который и так имеет до того монобольшинство и все возможности, чтобы бороться с кем угодно. Было бы желание", - подытожил депутат. Киевсовет.



Напомним, 5 ноября президент Зеленский подписал закон №1780-IX, заявленный как инструмент для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния олигархов на экономику Украины.

Кабинет министров Украины утвердил "План мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)"