Об этом сообщает государственное агентство КНДР KCNA

В минобороны Северной Кореи обвинили США в распространении слухов о торговле оружием между КНДР и Россией и назвали информацию безосновательной.

"Мы расцениваем такие шаги США как часть их враждебной попытки запятнать имидж КНДР на международной арене. Мы еще раз четко заявляем, что никогда не торговали оружием с Россией и не планируем делать это в будущем", - заявили в минобороны КНДР.

2 ноября стало известно, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов России.

3 ноября Соединенные Штаты объявили, что рассматривают разные варианты противодействия поставке КНДР оружия в Россию.

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