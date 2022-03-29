Попытка втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Киев отреагировал на заявления Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии агрессивно отреагировал на участие оппозиции в акции в поддержку Украины, обвинив ее в "договоренностях с Зеленским"
На заявление Сийярто отреагировал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
"Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто вовлечь Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов в преддверии парламентских выборов, - заявил Николенко. – Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков дадут венгерский народ и история".
Николенко от имени МИД Украины призвал руководство Венгрии "оставить в прошлом стремительное сближение с Россией".
В заявлении говорится о необходимости осознания очевидного факта: "без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии".
"Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы", – сказал Николенко.
В заявлении выражена надежда на то, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины.
"Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", - сказал спикер МИД Украины.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что позиция его венгерского коллеги Виктора Орбана относительно войны РФ против Украины будет дорого стоить Венгрии.
- Накануне, реагируя на заявление Сийярто по поводу транзита оружия и санкций против РФ в сфере энергетики, МИД Украины выразил надежду на то, что Венгрия пересмотрит позицию ради общего мира.
- Президент Владимир Зеленский во время обращения к Евросовету огласил список стран, которые поддерживают Украину и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского заявил, что его страна не изменит своего решения в отношении санкций против российских энергоносителей.
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