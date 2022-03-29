На заявление Сийярто отреагировал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.



"Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто вовлечь Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов в преддверии парламентских выборов, - заявил Николенко. – Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков дадут венгерский народ и история".



Николенко от имени МИД Украины призвал руководство Венгрии "оставить в прошлом стремительное сближение с Россией".



В заявлении говорится о необходимости осознания очевидного факта: "без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии".



"Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы", – сказал Николенко.



В заявлении выражена надежда на то, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины.



"Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", - сказал спикер МИД Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что позиция его венгерского коллеги Виктора Орбана относительно войны РФ против Украины будет дорого стоить Венгрии.

Накануне, реагируя на заявление Сийярто по поводу транзита оружия и санкций против РФ в сфере энергетики, МИД Украины выразил надежду на то, что Венгрия пересмотрит позицию ради общего мира.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Евросовету огласил список стран, которые поддерживают Украину и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского заявил, что его страна не изменит своего решения в отношении санкций против российских энергоносителей.