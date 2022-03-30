"Попытка устрашения Швеции": воздушное пространство страны нарушили российские самолеты с ядерным оружием
Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием
Об этом сообщает шведский телеканал TV4.
2 марта воздушное пространство Швеции вблизи Готланда нарушили четыре российских самолета, отправлявшихся с авиабазы в Калининграде. По информации TV4 Nyheter, среди них были два истребителя и два штурмовика, оснащенных ядерным оружием.
По данным телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции. Отмечается, что из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и сразу заметили, что российские летчики направляются на Готланд. В ВСУ Швеции отказались комментировать, были ли два штурмовика оснащены ядерным оружием.
Доктор российских военных наук Оскар Йонссон считает, что Россия хочет послать сигнал Швеции из-за сотрудничества страны с НАТО и помощи Украине.
"Они пытаются запугать Швецию из чистого отчаяния", - заявил Йонссон.
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