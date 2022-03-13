"Попытка создать в Украине незаконные госструктуры": ЕС осуждает похищение россиянами мэров Мелитополя и Днепрорудного, - Боррель
Глава ЕС Жозеп Боррель осудил похищение армией РФ мэров украинских городов Мелитополя и Днепрорудного
Об этом он написал в Twitter.
"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами. Это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур", - написал Боррель.
- Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
- Зеленский заявил, что, вероятно, Федорова пытают и заставляют на видео заявить о поддержке "русского мира".
- 13 марта глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что мэра Днепрорудного Евгения Матвеева похитили россияне.
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