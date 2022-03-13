"Попытка создать в Украине незаконные госструктуры": ЕС осуждает похищение россиянами мэров Мелитополя и Днепрорудного, - Боррель

Об этом он написал в Twitter.

"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами. Это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур", - написал Боррель.

Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

Зеленский заявил, что, вероятно, Федорова пытают и заставляют на видео заявить о поддержке "русского мира".

13 марта глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что мэра Днепрорудного Евгения Матвеева похитили россияне.