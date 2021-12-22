"Попытка совершить теракты": Лукашенко заявил о задержании семерых "террористов"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали семь человек за попытку "совершить теракты"
Об этом сообщает Белта.
"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали шестерых или семерых людей, которые пытались совершить теракты. Некоторое время мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все сняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержаны", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что еще одному "террористу" удалось бежать в Россию. Лукашенко уверен, что в РФ его поймают и выдадут Беларуси.
- Напомним, 10 марта глава подконтрольного режиму Лукашенко белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что из Украины в страну якобы поставляется "оружие для терактов".
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