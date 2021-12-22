"Попытка совершить теракты": Лукашенко заявил о задержании семерых "террористов"

Об этом сообщает Белта.



"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали шестерых или семерых людей, которые пытались совершить теракты. Некоторое время мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все сняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержаны", - сказал Лукашенко.



Он добавил, что еще одному "террористу" удалось бежать в Россию. Лукашенко уверен, что в РФ его поймают и выдадут Беларуси.

Напомним, 10 марта глава подконтрольного режиму Лукашенко белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что из Украины в страну якобы поставляется "оружие для терактов".