"Попытка шантажа Путина не сработает": Германия предоставит Молдове еще €30 млн, - Бербок

Об этом написала в Твиттере министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Укринформ.

Министр отметила, что каждая крылатая ракета, которую Россия запускает в слепой ярости, чтобы атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине, также оказывает непосредственное влияние на существование людей в Молдове.

"Поэтому мы посылаем сигнал европейского единства из Парижа: попытка шантажа Путина не сработает. Мы не оставим Молдову одну в холоде, темноте или в условиях приближающейся рецессии", - написала Бербок.

Она проинформировала, что в этом году Германия уже выделила 90 миллионов евро, а сегодня объявляет об увеличении помощи еще на 30 миллионов евро.

"У Молдовы есть друзья в ЕС, на которых она может положиться. Мы будем противостоять холодному ветру агрессии со стороны Кремля с помощью наших ценностей: солидарности, единства и перспективы общей, мирной и процветающей Европы", - добавила Бербок.

Отметим, что 21 ноября Бербок находится с визитом в Париже, где прошла третья международная конференция по поддержке Молдовы, которая страдает последствиями войны, которую она развязала и ведет Россия против Украины.

Также накануне Мая Санду написала колонку в Politico, в которой отметила Молдова уязвимая перед гибридными атаками России, что может подорвать устойчивость Украины и стабильность Европы.

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