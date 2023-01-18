Об этом сообщают российские СМИ.

"По сути, полномасштабные боевые действия на Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Все, что мы делаем сегодня, в частности в "специальной военной операции", это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей "операции". И защитить наших людей, которые там проживают на этих территориях", - сказал Путин.

По его словам, РФ якобы сделала все возможное, чтобы договориться с Украиной, но была обманута.

"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не впервые с нами такое происходит и случается. Однако мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - добавил Путин.

22 декабря 2022 года Путин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине и впервые принял это определение относительно "спецоперации".

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