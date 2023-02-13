Об этом Николенко написал в facebook .

Он напомнил, что бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони раскритиковал действующего премьера Италии Джорджу Мелони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"По его словам, если бы Владимир Зеленский прекратил "атаковать" Донбасс, войны бы не было", - процитировал Николенко итальянского политика.

В то же время представитель МИД вспомнил историю с Берлускони в те времена, когда в 2010 году работал в украинском посольстве в Ливии.

"Хорошо помню, как тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность".

Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать руки Путина, которые по локоть в крови. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", - возмутился Николенко.

Он также призвал Берлускони осознать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, за что несет политическую и моральную ответственность.

"При этом мы высоко ценим оперативную реакцию премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони", - подытожил Николенко.