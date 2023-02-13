"Попытка поцеловать руки Путина": в МИД ответили на обвинения Берлускони в адрес Зеленского
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Сильвио Берлускони в адрес Владимира Зеленского в атаках на Донбасс попыткой продемонстрировать свою лояльность к Владимиру Путину
Об этом Николенко написал в facebook .
Он напомнил, что бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони раскритиковал действующего премьера Италии Джорджу Мелони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
"По его словам, если бы Владимир Зеленский прекратил "атаковать" Донбасс, войны бы не было", - процитировал Николенко итальянского политика.
В то же время представитель МИД вспомнил историю с Берлускони в те времена, когда в 2010 году работал в украинском посольстве в Ливии.
"Хорошо помню, как тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность".
Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать руки Путина, которые по локоть в крови. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", - возмутился Николенко.
Он также призвал Берлускони осознать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, за что несет политическую и моральную ответственность.
"При этом мы высоко ценим оперативную реакцию премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони", - подытожил Николенко.
- Мелони встретилась с Зеленским 9 февраля в Брюсселе на полях встречи лидеров Европейского Союза.
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