Попытка построить авторитарное государство: Княжицкий о работе пятой сессии Рады

Такое мнение в эфире "Прямого" высказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

Так, политик низко оценил работу пятой сессии Верховной Рады Украины.

Было по-популистски, непродуманно, голосовали за названия законов, а не за их смыслы.

Николай Княжицкий

Николай Княжицкий в качестве примера привел закон о деолигархизации, который на самом деле закрепляет настоящих олигархов и ущемляет обычных бизнесменов. Кроме того, были упомянуты "ресурсный закон", закон о финансировании памятников местного значения, к которому почему-то добавили правки к языковому закону, о судебной реформе и т. п..

Стратегически все это пиар, катастрофа и попытка построить авторитарное государство людям, которые не привыкли даже занимать свое маленькое место в демократическом государстве.