Попытка построить авторитарное государство: Княжицкий о работе пятой сессии Рады
Во время пятой сессии Верховной Рады Украины были приняты многочисленные законопроекты в интересах олигархов
Такое мнение в эфире "Прямого" высказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.
Так, политик низко оценил работу пятой сессии Верховной Рады Украины.
Николай Княжицкий
Было по-популистски, непродуманно, голосовали за названия законов, а не за их смыслы.
Николай Княжицкий в качестве примера привел закон о деолигархизации, который на самом деле закрепляет настоящих олигархов и ущемляет обычных бизнесменов. Кроме того, были упомянуты "ресурсный закон", закон о финансировании памятников местного значения, к которому почему-то добавили правки к языковому закону, о судебной реформе и т. п..
Стратегически все это пиар, катастрофа и попытка построить авторитарное государство людям, которые не привыкли даже занимать свое маленькое место в демократическом государстве.
Николай Княжицкий
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