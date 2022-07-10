Попытка подорвать доверие между Киевом и Вашингтоном: украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде
Украинский конгрессный комитет Америки назвал заявления члена Палаты представителей Виктории Спартц попыткой подорвать доверие между Украиной и США
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление комитета.
"Как представительная организация 2 миллионов американцев украинского происхождения, Украинский Конгрессный Комитет Америки (УККА) осуждает попытки подорвать или нарушить доверие между двумя странами", - говорится в обращении.
В УККА считают, что тезисы об ослабленном разделенном украинском государстве, распространяемые российской дезинформацией, преследуют цель взорвать общественную поддержку администрации президента Зеленского и нанести ущерб важным стратегическим отношениям между США и Украиной.
"Во время войны только единство с определенной целью и стратегией приведет к окончательной победе. Мы должны оставаться единственными в нашей поддержке Украины, поскольку она защищает западные демократические ценности и идеалы от опасностей авторитаризма и гегемонии", - говорится в заявлении.
Также в организации призвали Соединенные Штаты продолжать оказывать необходимую военную и гуманитарную помощь Украине.
- 9 июля член Палаты представителей США Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с руководителем Офиса Президента Ермаком. Конгрессвумен упоминает в письме, что глава Офиса президента назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова, в то время как он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не функционируют".
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