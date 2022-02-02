Попытка подкупить полицейского на месте ДТП: нардеп Трухин был исключен из партии "Слуга народа"

Об этом сообщила в Facebook глава партии Елена Шуляк.



"Как Председатель Политической Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении Александра Трухина из рядов партии. Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации Партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент участием Александра Трухина для принятия решения", – написала Шуляк.



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Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .

Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

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