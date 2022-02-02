Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Попытка подкупить полицейского на месте ДТП: нардеп Трухин был исключен из партии "Слуга народа"

Попытка подкупить полицейского на месте ДТП: нардеп Трухин был исключен из партии "Слуга народа"

2 февраля, 2022 среда
09:34
Общество Александр Трухин

Народного депутата Александра Трухина, попавшего в августе 2021 года в ДТП и пытавшегося подкупить полицейского на месте аварии, исключили из партии "Слуга народа"

Об этом сообщила в Facebook глава партии Елена Шуляк.

"Как Председатель Политической Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении Александра Трухина из рядов партии. Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации Партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент участием Александра Трухина для принятия решения", – написала Шуляк.

Читайте также. Полную ответственность за действия "бесценного кадра" Трухина несет лично Зеленский – заявление фракции "Европейская Солидарность"

  • Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
  • Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.
  • В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .
  • Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
  • Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
  • Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Слуга народу
Елена Шуляк
Александр Трухин
Читайте также:
Світлана Тихановська
30 января, 2022 воскресенье
Если Лукашенко будет воевать с Украиной или армия РФ останется после учений, то белорусская оппозиция перейдет к нестандартным действиям, - офис Тихановской
Володимир Зеленський
31 января, 2022 понедельник
Зеленский отказался ехать на открытие Олимпиады-2022 в Китай
Велика Британія Радбез ООН
31 января, 2022 понедельник
Великобритания на заседании Совбеза ООН по Украине: призываем РФ четко проговорить, что она будет соблюдать обязательства согласно уставу Организации
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.24
    Покупка 28.24
    Продажа 28.54
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
2 февраля
10:48
Разоблачение нардепа-"слуги" Трухина на попытке подкупить полицейского: Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады
10:40
Гривна третий день подряд укрепляется по отношению к доллару по курсу НБУ
10:23
Безумное русофобское настроение докатилось до спорта: в Госдуме РФ боятся провокаций во время полуфинала Евро-2022 между Украиной и Россией
10:23
Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Воробей имеет серьезные проблемы со здоровьем и не получает медицинскую помощь, - Денисова
10:08
Ирина Венедиктова
"Не только ДТП": Венедиктова поручила начать уголовное производство по нардепу-"слуге" Трухину, который пытался подкупить патрульного
10:01
Инфографика
Это катастрофа: Олимпийская чемпионка по Украине за два дня до старта Игр-2022 заболела коронавирусом
09:59
В Днепре грузовик столкнулся с легковушкой: два человека погибли, один госпитализирован
09:40
Кулеба
"Ни один регион не будет ветировать общегосударственные решения": Кулеба отверг предоставление ОРДЛО особого статуса на условиях РФ
09:25
Марлос
Экс-лидер "Шахтера" Марлос объявил о переходе в другой клуб
09:20
ДНР
Пытал пленных в тюрьме оккупантов "Изоляция": в Донецкой области будут заочно судить экс-сотрудника СБУ
09:15
Полную ответственность за действия "бесценного кадра" Трухина несет лично Зеленский, – заявление фракции "Европейская Солидарность"
09:09
Абсолютный чемпион в категории Ломаченко рассказал, с кем планирует провести следующий бой
09:02
США предложили РФ самостоятельно проверить на базах НАТО наличие наступательных ракет
08:40
В Украине за сутки зафиксировано 35 014 новых случаев COVID-19, умерли 204 человека
08:36
WBA назначила турнир претендентов за право сражаться за титул Усика
08:33
Украину 2 февраля накроют ветер, снег и дождь
08:17
Канада снова советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину
07:50
"Не то, с чем шли на выборы": Арахамия анонсировал исключения из фракции и партии Трухина, который на месте ДТП предлагал полицейскому взятку
07:27
Сутки в зоне ООС: россияне задействовали противотанковое и стрелковое оружие
2022, вторник
1 февраля
23:07
Эксклюзив
Алексей Голобуцкий
Чтобы выйти на уровень Восточной Европы, Украина должна воспользоваться моментом и выйти с конкретным планом, на что Запад должен выдать деньги, - политтехнолог Голобуцкий
23:07
Культовый игрок в американский футбол Брэди объявил об окончании карьеры
23:05
Байден
В случае необходимости Байден готов принять участие в урегулировании ситуации вокруг Украины, - Псаки
22:46
Трухин дтп
"Тихонько пойду, а потом найдемся и я отблагодарю": журналисты обнародовали видео, где Трухин после ДТП предлагал взятку полиции и не хотел публичности
22:42
Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины
22:37
Инфографика
Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
22:28
Теперь уже не Atlas Weekend: украинский фестиваль сменил название
22:04
Оба ехали на зеленый: в Оболонском районе Киева два автомобиля столкнулись на перекрестке, водителей госпитализировали
21:55
Наталья Диденко
Украину накроют морозы, порывистый ветер и снег, - синоптик Наталья Диденко
21:47
Сергей Шкарлет
МОН не признает результатов конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии, будет приказ о новых выборах, - Шкарлет
21:43
Трансфер футболиста Коноплянки в Европу сорвался, - СМИ
21:36
Эксклюзив
Политолог Саакян: Война между Украиной и РФ может сформировать новую архитектуру мира или усилить старую, ведь произошла интернационализация конфликта
21:11
gettyimages
Промоутер Усика анонсировал, когда состоится второй супербой украинца против Джошуа
21:10
Эксклюзив
Украинская армия получила бы дополнительные 30 млрд грн от перенаправления военного сбора в спецфонд госбюджета, - эксперт
21:09
Николай Чаус
Экс-судье Чаусу изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог более чем 700 тыс. грн
21:05
путин путлер
Путин: Вступление Украины в НАТО подорвет российскую безопасность
21:02
Иван Ордец
Не жалею, но скучаю по сборной Украины, - футболист, во время войны покинувший "Шахтер" и сбежавший в Россию
20:44
Совет министров Польши 1 февраля примет постановление о передаче Украине боеприпасов и ПЗРК, - министр обороны Блащак
20:25
Зеленский
Это будет важный сигнал: Украина ожидает момента, когда Россия отведет войска, - Зеленский
20:19
Усик начал тренировки в профессиональном футбольном клубе из Житомира
19:44
Украина сыграет против России в полуфинале Евро-2022 по футзалу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV