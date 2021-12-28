"Попытка подавить свободу слова и стереть историю": США и Великобритания отреагировали на ликвидацию "Мемориала" в РФ
Посольства США и Великобритании в России осудили решение Верховного суда РФ о ликвидации историко-просветительской и правозащитной организации "Международный Мемориал"
Об этом сообщается в соцсетях посольств США и Великобритании.
"Сегодняшнее решение Верховного суда России о закрытии "Международного мемориала" - одной из старейших и известнейших правозащитных организаций России - является вопиющей и трагической попыткой подавить свободу слова и стереть историю", - заявил посол США в России Джон Салливан.
Аналогичное заявление было сделано в посольстве Великобритании в России. Там подчеркнули, что это тяжелый удар по независимым голосам в России.
"Это очевидная попытка запретить важные исторические исследования и подавить свободу слова", – заявили в посольстве.
Напомним, сегодня Верховный суд России принял решение о ликвидации историко-просветительской и правозащитной организации "Мемориал".
"Международный мемориал" занимается изучением и сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в ХХ ст. Также организация занималась правозащитной деятельностью, включая перечисление и поддержку политических заключенных в России.
- Ранее главу карельского "Мемориала" и исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
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