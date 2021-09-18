Попытка открытого военного вторжения в Украину может закончиться большим хаосом и поражением для России, - Усов
Белорусский политический аналитик Павел Усов уверен, что РФ не имеет достаточного ресурса для полномасштабного вторжения в Украину, которое может привести к поражению Кремля и к полному хаосу на территории России
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
"Я думаю, что в ситуации с интеграцией Беларуси может дойти до того, что российские пограничные войска ФСБ могут начать участвовать в охране границ Беларуси, в том числе границы с Украиной, что создает большой плацдарм для действий РФ. Что касается военной полномасштабной эскалации Россией на юге Украины, то я считаю, что это маловероятно. Поскольку у Путина уже не те "зубы", тем более у Лукашенко. Они прекрасно понимают, что украинская армия уже совсем другая и попытки раскачать ситуацию, а тем более попытка открытого вторжения на территорию Украины может закончиться большим хаосом и поражением для России", - пояснил аналитик.
Усов уверен, что в Кремле прекрасно понимают, какие несоизмеримые жертвы могут быть в случае полномасштабной войны против Украины. Он добавил, что даже в том случае, если объединить белорусскую армию с российской и начать войну против Украины, Россия может захватить Киев, но жертвы и цена за это будут очень большими.
"Я не думаю, что на сегодняшний день у России есть такие бесконечные ресурсы, чтобы платить человеческими жизнями за авантюризм Путина. Хотя провокаций не нужно исключать", - добавил Усов.
- Напомним, 10 сентября на Форуме YES Brainstorming президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война с Украиной будет самой большой ошибкой России.
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