Попытка освободить Разумкова - превращение Верховной Рады в очередной департамент Офиса президента Зеленского, - Железняк

Нардеп сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Несмотря на то, что Дмитрий Разумков был представителем "Слуги народа", к деятельности главы парламента у меня замечаний нет. Откровенно говоря, я уже больше суток пытаюсь понять, на каких утверждениях и фактах базируется письмо председателя фракции СН Давида Арахамии об отзыве Разумкова с должности. Ведь председатель парламента не нарушает регламент, обеспечивает нормальную работу парламента, соблюдает законы и равноудален ко всем фракциям", - отметил Железняк.

Народный депутат отметил, что не будет голосовать за отставку Разумкова и считает этот прецедент является дальнейшими шагами для узурпации власти и превращения Рады в очередной департамент Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Разумкова на должность председателя парламента делегировал не "Слуга народа", а подготовительная группа, где я был секретарем, и все проголосовали за его выдвижение на эту должность. Стоит отметить, что за Дмитрия Разумкова голосовала не только фракция СН, но и народные депутаты от других фракций Верховной Рады. Юридические основания отозвать Разумкова отсутствуют: конкретных фактов недовольства работой Разумкова нет, как и собственного заявления об отставке от председателя парламента. Не было также отстранения спикера ВР 3 раза за сессию, что тоже может быть юридическим причиной отзыва Разумкова с должности. Так что это лишь прихоть "слуг народа", - сообщил Железняк.



Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Впоследствии Арахамия прислал в Раду еще одно обращение с инициативой отставки Разумкова.