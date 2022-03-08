Попытка оккупантов захватить Изюм на Харьковщине провалилась, но они взорвали мосты, - УП

Об этом заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин сообщил в комментарии "УП".



"В полночь военные РФ зашли на левый берег Донца, это рядом с Изюмом. Мосты взорваны. Пока другой информации мы не имеем, потому что связь потеряна. В Изюме очень плохая связь. По данным Генштаба на полночь, противник понес потери при попытке захватить город Изюм, оккупант отошел. Но они там совершили мародерство", - отметила корреспондентка Ирина Гнатюк.



Возможности уехать из Изюма организовано нет, потому что мосты разрушены.



По словам журналистки, Мацокин сравнил Изюм с Хатынью (село в Беларуси, ставшее одним из символов уничтожения гражданского населения во время Второй мировой войны, – ред.).



"Город полностью разрушен, люди не могут получить даже гуманитарную помощь. Поэтому местные очень просят организовать зеленые коридоры, чтобы можно было получить гуманитарную эту помощь. Люди уже который день сидят в подвалах, в укрытиях, еда заканчивается, медикаменты заканчиваются, воды, света, электроэнергии там нет сейчас – и восстановить нет возможности", - сообщает издание.



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