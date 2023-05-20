"Попытка нарушить мандат": в МУС отреагировали на розыск Россией прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
Ассамблея государств-участников Римского статута, на основе которой функционирует Международный уголовный суд, выразила обеспокоенность из-за объявления в РФ в розыск прокурора Карима Хана
Об этом говорится в заявлении Ассамблеи.
Председательство Ассамблеи выразило сожаление по поводу актов запугивания и неприемлемых попыток подорвать мандат МУС по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тяжких международных преступлений.
"Защита добродетели суда, в частности его судебной и прокурорской независимости, имеет основополагающее значение для успешного выполнения им своего мандата. Мы подтверждаем наше полное доверие к МУС как независимому и беспристрастному суду", - говорится в заявлении.
Там также призывают все государства уважать независимость Международного уголовного суда и "объединиться в борьбе с безнаказанностью".
"Мы призываем государства-участники и все заинтересованные стороны системы правосудия по Римскому статуту подтвердить свою приверженность защищать принципы и ценности, закрепленные в уставе, и сохранять целостность суда, несмотря на любые угрозы", - заявили в Ассамблее.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
- 19 мая российское МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина.
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