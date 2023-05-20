Об этом говорится в заявлении Ассамблеи.

Председательство Ассамблеи выразило сожаление по поводу актов запугивания и неприемлемых попыток подорвать мандат МУС по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тяжких международных преступлений.

"Защита добродетели суда, в частности его судебной и прокурорской независимости, имеет основополагающее значение для успешного выполнения им своего мандата. Мы подтверждаем наше полное доверие к МУС как независимому и беспристрастному суду", - говорится в заявлении.

Там также призывают все государства уважать независимость Международного уголовного суда и "объединиться в борьбе с безнаказанностью".

"Мы призываем государства-участники и все заинтересованные стороны системы правосудия по Римскому статуту подтвердить свою приверженность защищать принципы и ценности, закрепленные в уставе, и сохранять целостность суда, несмотря на любые угрозы", - заявили в Ассамблее.