"Попытка массового силового проникновения": в интернете появились видео, где мигранты в сопровождении силовиков уходят из Беларуси в Польшу
В сети появилось видео, на котором видно, что толпа белорусских мигрантов двигается в сторону Польши
Об этом сообщает Польское Радио .
Утром в понедельник, 8 ноября, в сети начали появляться видео с толпами мигрантов с рюкзаками и спальниками, которые приближаются к пограничному переходу Брузги-Кузница.
Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что это "наибольшая попытка силового проникновения на территорию Польши".
Белсат сообщает, что форма не похожа на форму пограничников – это контрактники.
Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио признал , что Польша была готова к такому нападению Беларуси.
"Мы реагируем в соответствии с ситуацией", - заявил он.
Глава МВД Польши Мариуш Каминский отметил, что в стране увеличили количество офицеров пограничной службы, полицейских, солдат.
"Лукашенко несет полную ответственность за гибридную атаку на Польшу, Литву и Европейский Союз. Следует прекратить контрабанду мигрантов, насилие и жестокое обращение", - написала в Twitter лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
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