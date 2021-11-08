"Попытка массового силового проникновения": в интернете появились видео, где мигранты в сопровождении силовиков уходят из Беларуси в Польшу

Об этом сообщает Польское Радио .



Утром в понедельник, 8 ноября, в сети начали появляться видео с толпами мигрантов с рюкзаками и спальниками, которые приближаются к пограничному переходу Брузги-Кузница.



Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что это "наибольшая попытка силового проникновения на территорию Польши".



Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021