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"Попытка избавиться от политических оппонентов": европарламентёр фон Крамон об идее Зеленского приравнять коррупцию к госизмене

30 августа, 2023 среда
23:00
Общество

Вицеголова делегации ЕП в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон назвала попыткой избавиться от политических оппонентов инициативу президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию во время военного положения к государственной измене

Об этом фон Крамон сказала на заседании комитетов иностранных дел и бюджета, запись которого обнародовал сайт Европарламента.

Заседание было посвящено предложению Еврокомиссии поддержать Украину на 50 млрд евро для восстановления и модернизации страны в течение 2024-2027 годов.

"Я обеспокоена последней инициативой президента Зеленского по борьбе с коррупцией. Я рассматриваю ее как попытку избавиться от политических оппонентов. Она направлена не на усиление существующих антикоррупционных институций, таких как НАБУ и САП, а на предоставление значительных полномочий СБУ. Мы должны внимательно следить за развитием событий", - сказала фон Крамон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться в НАБУ

Докладчик по Украине Михаэль Галер назвал нецелесообразным передавать полномочия от антикоррупционных органов в СБУ и отметил недопустимость получения властями возможности контролировать коррупционные дела.

"Я считаю нецелесообразным во время войны перекладывать ответственность за борьбу с коррупцией с действующих институтов, таких как НАБУ и САП, на СБУ путем переименования коррупции в государственную измену. С другой стороны, хорошо, что сложность проблемы коррупции во время войны признается на уровне с государственной изменой, но преодолевать этот вызов должны действующие уполномоченные институты. Следует избегать создания впечатления, что целью такой инициативы является получение властями возможности контролировать коррупционные дела и определять их судьбу, особенно, когда речь идет о делах высокопоставленных чиновников", - сказал Галер.

В то же время, он добавил, что введение антикоррупционных предохранителей является общим интересом власти, общества и международных доноров.

"Борьба с коррупцией во всех сферах, где привлечены большие суммы государственных и частных денег, была важна до войны, даже важнее во время войны и будет оставаться вызовом после нее, когда много денег будет направлено на восстановление и предвступительную повестку дня. Поэтому есть общий интерес и украинского правительства и парламента и антикоррупционных институций и гражданского общества, а также международных доноров ввести предохранители для надлежащего использования финансовых ресурсов", - сказал Галлер.

  • 27 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент инициативу относительно того, чтобы приравнять ответственность за коррупционные деяния к наказанию за государственную измену.
  • По данным УП и ZN.ua в случае поддержки Верховной Радой инициативы приравнять коррупцию в военное время к госизмене власти планируют разрешить СБУ расследовать коррупцию на крупные суммы.
  • 30 августа в Раде зарегистрировали законопроект №9659 о приравнивании наказуемости коррупционных преступлений к госизмене на период действия военного положения. Законопроект инициировали Дмитрий Разумков, Оксана Дмитриева, Ольга Саладуха, Василий Мокан, Михаил Новиков, Владимир Козак и Валерий Божик.
Новости
Украина
Европарламент
корупція в Україні
Владимир Зеленский
государственная измена
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