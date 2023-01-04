Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Эспрессо.

"Турки не получили разрешения на наземную операцию в Сирии от США и РФ. Без использования самолетов наземная операция будет связана с большими потерями. Турция продолжает переговоры и как вариант россияне предложили туркам войти в контакты с Башаром Асадом и совместно провести полицейскую операцию", – отметил он.

По словам эксперта, Асад долго не хотел этого делать, потому что не имел гарантий от Турции, что они покинут территорию Сирии после операции.

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"Вроде бы он получил такое согласование. Сейчас ожидают встречу на самом высоком уровне между Асадом и Эрдоганом. Это событие и ход переговоров сенсационно. То, что РФ играет ключевую роль - это факт. Вполне возможно, что попытка Эрдогана посадить за стол переговоров, уговорить Зеленского начать какой-то диалог с Путиным как раз связана с договоренностями Эрдогана и Путина по Сирии", - подытожил Семиволос.

1 декабря спикер Эрдогана заявил, что Турция может начать специальную операцию в Сирии в любой подходящий момент, и этому предшествует серьезная подготовка.

28 декабря 2022 года в Москве состоялась встреча глав министерств обороны и разведывательных служб Турции, России, Сирии – для Анкары и Дамаска это первая с начала гражданской войны в 2011 году встреча такого уровня.