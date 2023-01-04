Попытка Эрдогана посадить Зеленского за стол переговоров может быть связана с договоренностью с Путиным по Сирии, - эксперт-международник Семиволос
Попытка президента Турции Реджепа Эрдогана уговорить президента Владимира Зеленского начать какой-то диалог с российским диктатором Путиным может быть связана с договоренностями Эрдогана и Путина по Сирии
Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Эспрессо.
"Турки не получили разрешения на наземную операцию в Сирии от США и РФ. Без использования самолетов наземная операция будет связана с большими потерями. Турция продолжает переговоры и как вариант россияне предложили туркам войти в контакты с Башаром Асадом и совместно провести полицейскую операцию", – отметил он.
По словам эксперта, Асад долго не хотел этого делать, потому что не имел гарантий от Турции, что они покинут территорию Сирии после операции.
Смотрите также: Эрдоган планирует пообщаться по телефону с Путиным и Зеленским в среду, 4 января
"Вроде бы он получил такое согласование. Сейчас ожидают встречу на самом высоком уровне между Асадом и Эрдоганом. Это событие и ход переговоров сенсационно. То, что РФ играет ключевую роль - это факт. Вполне возможно, что попытка Эрдогана посадить за стол переговоров, уговорить Зеленского начать какой-то диалог с Путиным как раз связана с договоренностями Эрдогана и Путина по Сирии", - подытожил Семиволос.
- 1 декабря спикер Эрдогана заявил, что Турция может начать специальную операцию в Сирии в любой подходящий момент, и этому предшествует серьезная подготовка.
- 28 декабря 2022 года в Москве состоялась встреча глав министерств обороны и разведывательных служб Турции, России, Сирии – для Анкары и Дамаска это первая с начала гражданской войны в 2011 году встреча такого уровня.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.42Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное