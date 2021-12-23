"Попытка дискредитировать и способствовать снижению рейтингов оппозиции": политолог назвала подозрение Порошенко элементом предвыборной кампании властей Зеленского
Политолог Анна Билитвина считает, что существует определенная зависимость правоохранительных органов от Офиса президента, поэтому подозрение пятому президенту Петру Порошенко нельзя рассматривать чисто юридически
Об этом она заявила в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Тут нужно не забывать, что у нас блокада Донбасса появилась не сразу. Где-то в 2017 году. В 2014/15 году многие государственные предприятия Украины продолжали работать, хотя находились на оккупированных территориях, продолжали платить налоги именно в госбюджет Украины, как и часть частных предприятий", - сказала политолог.
По ее словам, что тогда было совсем другое законодательство, оно трансформировалось в течение восьми лет.
"Постепенно мы переходили от АТО к ООС, признавали, что Россия - агрессор. Нужно принимать во внимание именно законодательство того времени. У нас все громкие дела начинаются, но до логического завершения не доходят. У нас один пример за многие годы - приговор Януковичу. А так большинство дел разваливается в судах или затягивается", - считает Билитвина.
По ее мнению, есть определенная зависимость правоохранительных органов от Офиса президента.
"Через монобольшинство, через назначения. Это уже политическое влияние, а другое - у нас нет доверия к судам. Решение дел в судебной плоскости тоже вызывает определенное сомнение. Все это дело возникло для пиар-эффекта - обвинить оппозицию. Власть уже начала предвыборную кампанию. Вот этот момент - он играет на снижение рейтингов оппозиции. Попытка дискредитировать и способствовать снижению рейтингов", - подытожила политолог.
- Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
- СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Таким образом он не придет на допрос в ГБР.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации с подозрением Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.
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