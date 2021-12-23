"Попытка дискредитировать и способствовать снижению рейтингов оппозиции": политолог назвала подозрение Порошенко элементом предвыборной кампании властей Зеленского

Об этом она заявила в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Тут нужно не забывать, что у нас блокада Донбасса появилась не сразу. Где-то в 2017 году. В 2014/15 году многие государственные предприятия Украины продолжали работать, хотя находились на оккупированных территориях, продолжали платить налоги именно в госбюджет Украины, как и часть частных предприятий", - сказала политолог.



По ее словам, что тогда было совсем другое законодательство, оно трансформировалось в течение восьми лет.



"Постепенно мы переходили от АТО к ООС, признавали, что Россия - агрессор. Нужно принимать во внимание именно законодательство того времени. У нас все громкие дела начинаются, но до логического завершения не доходят. У нас один пример за многие годы - приговор Януковичу. А так большинство дел разваливается в судах или затягивается", - считает Билитвина.



По ее мнению, есть определенная зависимость правоохранительных органов от Офиса президента.



"Через монобольшинство, через назначения. Это уже политическое влияние, а другое - у нас нет доверия к судам. Решение дел в судебной плоскости тоже вызывает определенное сомнение. Все это дело возникло для пиар-эффекта - обвинить оппозицию. Власть уже начала предвыборную кампанию. Вот этот момент - он играет на снижение рейтингов оппозиции. Попытка дискредитировать и способствовать снижению рейтингов", - подытожила политолог.

Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Таким образом он не придет на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.

США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации с подозрением Порошенко.

ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.