Об этом сообщает сайт КСУ .

"3 октября исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый направил членам Всемирной конференции конституционного правосудия и участникам 5-го Конгресса ВККП обращение с призывом прекратить членство КС России в этой всемирной организации. Как известно, КС России в очередной раз грубо нарушил принципы, на которых основано ВККП, снова одобрив попытку аннексии украинских территорий", - говорится в сообщении.

КСУ также привел полный текст письма членам ВККП:

"Как раз накануне 5-го Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия, темой которого является "Конституционное правосудие и мир", один из членов Всемирной конференции конституционного правосудия (WCCJ) снова прибег к действиям, совершенно несовместимым с целями WCCJ.

2 октября 2022 года Конституционный Суд Российской Федерации, таким же образом, что и в случае незаконной аннексии украинского Крыма Россией в 2014 году, официально признал законной провозглашенную Путиным аннексию некоторых других частей территории Украины, в частности Херсонской и Запорожской областей.

Своим действием конституционный суд Российской Федерации продолжает способствовать жестокой войне России против Украины, приводя к многочисленным смертям, зверствам, оправдывает военную агрессию, геноцид украинской нации и другие преступления согласно международному праву, помогая Путину стереть украинскую национальную идентичность и воевать до последнего украинца.

Конституционный Суд Российской Федерации нельзя в дальнейшем воспринимать как орган правосудия, верный соблюдению демократии, человеческих прав и правовластия как на национальном, так и международном уровнях. Этот российский институт превратился в слугу империалистического режима Путина, имеющего все признаки классического понятия тирании и современной концепции фашизма.

От имени Конституционного Суда Украины и лично обращаюсь ко всем вам с просьбой принять все возможные меры, чтобы членство конституционного суда Российской Федерации, который своими действиями официально поддерживает преступную власть Путина и принимает решения, противоречащие общепризнанным принципам международного права, во Всемирной конференции конституционного правосудия было прекращено.

Ранее, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин выступил с речью и подписал с гауляйтерами оккупированных территорий Украины "соглашения" о "включении" Луганщины, Донецкой области, Херсонщины и Запорожья в состав РФ.

Все члены ЕС заявили, что не признают и никогда не признают незаконную аннексию территории Украины Россией.

Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировала резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.

Украина передала в Международный суд ООН данные о попытке аннексии Россией украинских территорий 30 сентября и просьбу активизировать дело против РФ.

2 октября 2022 года конституционный трибунал РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины. В решении говорится, что оккупированные территории захватчики сочтут принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным" языком на оккупированных территориях захватчики провозгласили русский.

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