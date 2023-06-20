Визит африканских лидеров в Украину вызвал очень неоднозначную реакцию, которая становится все более негативной с того момента, когда отдельные представители делегаций захотели "не заметить" ракетные обстрелы, произошедшие как раз в день визита.

Сами предложения "мирного плана" тоже, по-видимому, не удовлетворили никого. Официально было обнародовано только положение в духе "всего хорошего и против всего плохого". Неофициально что-то "сливали" сомнительные российские источники, но и там не было ничего, что реально имело хотя бы минимальные шансы на реализацию.

Очевидно, сама концепция "африканской миссии" была не очень жизнеспособна: "У нас здесь проблемы с продовольствием и удобрением, поэтому как-то уступайте друг другу". Пожалуй, в рамках логики политики тех государств, представители которых посетили Украину (а впоследствии и Россию), это все казалось адекватным и понятным, но совсем не для украинцев.

Общий наплыв посредников из географически отдаленных государств, желающих предложить свои "услуги", демонстрирует непонимание самой природы нынешней войны.

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Проблема же того, что война продолжается, не в том, что пока не нашлось достойного посредника. Проблема в том, что война носит экзистенциальный характер. Империя не желает отпускать государство, которое считает "своим", и готова прилагать все усилия для попыток захватить "бывшую провинцию".

Все те, кто продолжают пытаться протолкнуть качество нежизнеспособного "прекращения огня" просто не хотят признавать, что для России такое прекращение — это просто технология. Технология продолжения войны.

Надеясь на скорую победу, бункерный дед опрометчиво в феврале "раскрыл карты", и теперь больше не может скрываться за всеми "ограничениями", договоренностями и "миссиями ОБСЕ". Это ему очевидно не нравится. Значительно "интереснее", когда ты можешь воевать в полной мере, а у оппонента связаны руки. Для этого нужны "договоренности", чтобы получить возможность восстановить потенциал и уже самому определять, когда нанести удар.

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Для завершения войны нужен отказ России от империализма, а значит отказ от основ современного российского общества. Ну и от основ господствующего там режима, на что режим, по понятным причинам, пойти не может.

Понятно, что "африканская миссия" была попыткой "африканизировать" русско-украинскую войну. То есть свести к мелкому локальному конфликту за спорные территории, который можно сравнительно просто разрешить, просто отдав эти территории или поделив их. Но в реальности все совсем не так, и речь не о каких-то территориях. Речь о гибели империи, упорно не желающей покидать имперское прошлое, и готова идти достаточно далеко, отстаивая ценности позапрошлого столетия.

Стоит отметить, что нынешняя война химически чисто разоблачила естественный российский империализм. Раньше его проявления списывались на коммунизм, тоталитаризм и "мировую революцию", еще раньше — на архаическое самодержавие. Но сейчас Россия — это "рыночное" государство, во многих моментах не отличающееся от других. А имперскость такая же, как и во времена далекого прошлого. И с этой имперскостью договориться не получится, это просто факт. Кто его признает, кто нет — и шлет "миссии", но факт от того фактом быть не перестанет.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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