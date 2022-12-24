"Попытается нокаутировать": Промоутер Усика спрогнозировал, как будет разворачиваться бой против Фьюри
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что у украинского боксера лучшие шансы победить британца Тайсона Фьюри по очкам
Об этом Красюк заявил в интервью BT Sport Boxing.
"Фьюри попытается использовать свое преимущество в габаритах, весе и длине рук. Для боксера хорошо, когда он использует это в бою. Фьюри попытается найти решение, как нокаутировать Усика. В противном случае бой будет складываться не так хорошо для него. Если Фьюри пройдет всю дистанцию, то у него будет меньше шансов победить по очкам, чем Усика", - убежден Красюк.
Он добавил, что украинец продемонстрировал все свои лучшие качества в победных поединках против другого британца – Энтони Джошуа.
"Очень сложно найти способ ударить Усика из-за его работы ног, агрессию, умения резать углы. Вы видели, насколько разочарованным после боя был Энтони Джошуа. Он пытался бить Усика, но Александр находился в стороне. Его движение по рингу приносят большие дивиденды. Вы нечасто такое увидите, особенно в супер тяжелом весе", - сказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.
- 20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.
- 24 февраля стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.
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