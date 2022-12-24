Об этом Красюк заявил в интервью BT Sport Boxing.

"Фьюри попытается использовать свое преимущество в габаритах, весе и длине рук. Для боксера хорошо, когда он использует это в бою. Фьюри попытается найти решение, как нокаутировать Усика. В противном случае бой будет складываться не так хорошо для него. Если Фьюри пройдет всю дистанцию, то у него будет меньше шансов победить по очкам, чем Усика", - убежден Красюк.

Он добавил, что украинец продемонстрировал все свои лучшие качества в победных поединках против другого британца – Энтони Джошуа.

"Очень сложно найти способ ударить Усика из-за его работы ног, агрессию, умения резать углы. Вы видели, насколько разочарованным после боя был Энтони Джошуа. Он пытался бить Усика, но Александр находился в стороне. Его движение по рингу приносят большие дивиденды. Вы нечасто такое увидите, особенно в супер тяжелом весе", - сказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.

20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.

24 февраля стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.

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