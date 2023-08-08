Об этом информирует Reuters .

Это первое в истории предупреждение о вымирании животных, сделанное Международной китобойной комиссией (IWC).

Научный комитет IWC в отчете указывает, что с 2015 по 2018 год популяция вокита сократилась на 83%: в настоящее время в природе осталось только девять или десять особей.

В организации подчеркнули, что необходим новый механизм, "чтобы выразить обеспокоенность по поводу вымирания все большего количества видов и популяций китообразных".

Вакита оказалась на грани исчезновения из-за незаконного лова жаберными сетками рыбы под названием тотоаба, чей мочевой пузырь высоко ценится в Азии. На мексиканское правительство давят, чтобы оно прекратило этот промысел.

В организации добавили, что полный запрет на жаберные сетки в природной среде обитания вакит может дать им "шанс на восстановление".

"Вымирание волкиты неизбежно, если 100% жаберных сеток не будут немедленно заменены альтернативными орудиями ловли, защищающими вагиту и средства к существованию рыбаков", - говорится в сообщении.