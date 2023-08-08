Популяция калифорнийских морских свиней оказалась под угрозой вымирания
Международная китобойная комиссия объявила об угрозе вымирания калифорнийских морских свиней, также известных под названием вокита: количество животных сократилось до менее десятка особей
Об этом информирует Reuters .
Это первое в истории предупреждение о вымирании животных, сделанное Международной китобойной комиссией (IWC).
Научный комитет IWC в отчете указывает, что с 2015 по 2018 год популяция вокита сократилась на 83%: в настоящее время в природе осталось только девять или десять особей.
В организации подчеркнули, что необходим новый механизм, "чтобы выразить обеспокоенность по поводу вымирания все большего количества видов и популяций китообразных".
Вакита оказалась на грани исчезновения из-за незаконного лова жаберными сетками рыбы под названием тотоаба, чей мочевой пузырь высоко ценится в Азии. На мексиканское правительство давят, чтобы оно прекратило этот промысел.
В организации добавили, что полный запрет на жаберные сетки в природной среде обитания вакит может дать им "шанс на восстановление".
"Вымирание волкиты неизбежно, если 100% жаберных сеток не будут немедленно заменены альтернативными орудиями ловли, защищающими вагиту и средства к существованию рыбаков", - говорится в сообщении.
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