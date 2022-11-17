Популизм не пройдет. Шольц верит в поражение Трампа на предстоящих выборах президента США
Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году
Об этом сообщает Reuters.
По словам канцлера, его не поразило заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США. Особенно после неубедительного результата республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, волеизъявление против популизма останется возможным", - добавил Шольц.
Он также отметил, что нынешний президент США Джо Байден является умным и опытным политиком, укрепляющим трансатлантический союз и ценящим отношения между Европой и США.
- Напомним, 16 ноября стало известно, что Трамп в третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.
- 8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.
- Президент Джо Байден удовлетворен предварительными результатами выборов в США и отказывается менять курс. Он также считает , что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США.
- Бывший президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой".
- Демократическая партия сохранила большинство в верхней палате конгресса США благодаря решающей победе на промежуточных выборах в штате Невада.
- Республиканцы же побеждают демократов на выборах в Палату представителей, преодолев порог в 218 мест.
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