Попросили у мира дальнобойные ракеты и ПВО: жители Днепра провели акцию возле разрушенной Россией многоэтажки
Активисты провели акцию возле разрушенной врагом многоэтажки в Днепре, требуя, чтобы мир предоставил Украине дальнобойные ракеты
Об этом в telegram сообщает ДнипроОВА.
"Местные активисты помогают пострадавшим от вражеского ракетного удара по Днепру. А еще – обращаются к миру. Требуют вооружения, которые помогут выжить людям в Украине", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что люди говорят, что Украине нужно уничтожать вражеские истребители. Активисты обратились к мировому сообществу на нескольких языках, надеясь, что так международное сообщество точно поймет.
"Мы благодарны миру за помощь, но нам нужно больше, потому что угроза гигантская", – говорит днепрянка Юлия.
Помимо дальнобойных ракет, горожане просят у международных партнеров и системы ПВО.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на вечер 15 января было известно, что ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно было разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.
- Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых, вероятно, привели к ракетной атаке 14 января 2023 года по многоэтажке в Днепре.
- Мир же начал реагировать на такие действия РФ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил российскую атаку на жилую многоэтажку 14 января и назвал ее "отвратительной и неприемлемой".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал , что Россия сознательно атакует гражданские объекты Украины и обстреливает мирных граждан, поэтому мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.
- В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины предоставить нашей стране больше оружия, в частности, танки и средства ПВО. Каллас отметила: "Атаками на Днепр и другие места в Украине Россия снова доказала, что она террористическое государство".
- А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что преступления россиян не останутся безнаказанными, в том числе и ракетный удар по жилому дому.
- По данным Офиса президента на 16 января, в разрушенном ракетой РФ здании в Днепре уничтожено более 200 квартир .
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