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Попросила взять с собой котенка: из Богоявленки в Донецкой области эвакуировали последнего ребенка

31 мая, 2023 среда
13:58
Общество

Из села Богоявленка Волновахского района Донецкой области вывезли последнего ребенка. Девятилетняя девочка попросила забрать с собой котенка

Об этом информирует МВД Украины .

Полицейские "Белого Ангела" показали, как ввезли последнего ребенка из Богоявленки вблизи Угледара. Перед эвакуацией девочка спросила: "А котенка можно взять с собой?" – правоохранители конечно же разрешили.

Вместе с ребенком в безопасное место уехала мать, а отца у девочки больше нет – его убило российским снарядом.

Сообщается, что в настоящее время детей в селе Богоявленка Волновахского района Донецкой области не осталось. В то же время в других населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация, в том числе Авдеевке, Красногоровке и Керамике находятся еще 4 ребенка.

"Полицейские разыскивают этих детей вместе с скрывающимися родителями", - подчеркнули в министерстве.

Что известно об эвакуации из прифронтовых населенных пунктов

На Донетчине из города Часов Яр, который находится недалеко от Бахмута, эвакуировали всех детей. Последних вывезли 16 марта.

Из села Кизомис на Херсонщине, которое регулярно обстреливает Россия, 30 апреля эвакуировали всех малышей.

В горячих точках Донбасса, где продолжаются боевые действия, еще остаются дети , чьи родители их прячут или отказываются уехать. По состоянию на 23 мая эвакуировано 128 детей, дополнительно обнаружено – 10.

На сегодняшний день, 30 мая, 1737 человек остается в Авдеевке. На прошлой неделе из города эвакуировали 10 человек, на прошлой - 15 человек.

30 мая мы писали, что из фронтового поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области полицейские "Белого Ангела" эвакуировали троих детей-сирот.

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