"Попросила найти камуфляж ее размера и выдать оружие": Порошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжение
Президент Украины в 2014-2019 годах председатель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт в интервью телеканалу "Прямой" рассказал, как отреагировала на начало полномасштабного вторжения России его жена Марина
Разговор с политиком есть на его YouTube-канале.
На вопрос, почему Марина не уехала из Киева, Порошенко ответил:
"Честно говоря, думаю, что об этом нужно спрашивать у нее. Потому что с первой минуты войны я ей сказал, что я поехал в место, где мы формируем батальон территориальной обороны, а ты собирайся, весь Киев уезжает – и ты с ними. Ее реакция мне запомнится на всю жизнь. Она была очень удивлена и не допускала даже такой мысли. Единственное, что попросила, чтобы где-то найти камуфляж ее размера и выдать ей оружие", - вспоминает Петр Порошенко.
"Это - настоящая украинка! Я очень радуюсь и горжусь, что 38 лет назад я не ошибся, когда выбрал именно такую жену - боевую, патриотичную, профессиональную. Она уже через два часа на только что организованной кухне начала руководить готовкой еды для пришедших добровольцев, которые пришли записываться в территориальную оборону Киева, организовала девчат, вместе с нашей службой тыла организовала подвоз продуктов, скоординировала благотворительную медицинскую помощь, потому что она у меня врач, кандидат медицинских наук. С ней легче переносить тяготы военной службы", - сказал он.
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