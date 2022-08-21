Разговор с политиком есть на его YouTube-канале.

На вопрос, почему Марина не уехала из Киева, Порошенко ответил:

"Честно говоря, думаю, что об этом нужно спрашивать у нее. Потому что с первой минуты войны я ей сказал, что я поехал в место, где мы формируем батальон территориальной обороны, а ты собирайся, весь Киев уезжает – и ты с ними. Ее реакция мне запомнится на всю жизнь. Она была очень удивлена и не допускала даже такой мысли. Единственное, что попросила, чтобы где-то найти камуфляж ее размера и выдать ей оружие", - вспоминает Петр Порошенко.

"Это - настоящая украинка! Я очень радуюсь и горжусь, что 38 лет назад я не ошибся, когда выбрал именно такую жену - боевую, патриотичную, профессиональную. Она уже через два часа на только что организованной кухне начала руководить готовкой еды для пришедших добровольцев, которые пришли записываться в территориальную оборону Киева, организовала девчат, вместе с нашей службой тыла организовала подвоз продуктов, скоординировала благотворительную медицинскую помощь, потому что она у меня врач, кандидат медицинских наук. С ней легче переносить тяготы военной службы", - сказал он.

26 февраля Марина Порошенко, которая в эти дни присоединилась к волонтерской помощи батальона территориальной обороны Киева, обратилась к украинским женщинам.

"Фонд Порошенко" активно способствует материально-техническому оснащению защитников Украины современной техникой Запада, обычно удваивая суммы, собранные за счет благотворительных взносов.

16 августа пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на беспилотники оперативного уровня для Вооруженных сил Украины.

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