"Попробует буквально оцепить войсками": в Минобороны назвали возможные сценарии агрессии РФ против Украины

Об этом он заявил во время брифинга по поводу актуальной информации вокруг ситуации в зоне проведения ООС и государственной границы Украины.

Резников отметил, что Украина не умаляет угрозу, ее уровень высок, но власти прогнозируют все сценарии, выбирая тактику поведения.

"Среди других мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально оцепить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. Но обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", – сообщил он.

По его словам, все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированием гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а наконец потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сказал глава Минобороны.

В настоящее время, как говорит министр, подразделения РФ насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента, с морским и авиационным компонентами - 147 тысяч.

"Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества (военных, - ред.). Те части, которые сейчас в движении, могут быть возвращены в предыдущие места или переброшены на другой участок", - добавил Резников.

Резников прокомментировал оставление войск РФ в Белоруссии по окончании учений.

"Мы прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после их учений, потому что их везли с самого востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращаться назад", - сказал Резников.

По его словам, также "не стали сюрпризом "внезапные" учения в Приднестровье".

"Нами уже приняты соответствующие меры реагирования", - сказал он.

Глава Минобороны, РФ под предлогом "учений" наращивает количество военных кораблей в Азовском море.

"Сейчас под предлогом участия "учений" к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых катеров, а также кораблей других классов, в том числе один ракетный катер", - отметил он.

