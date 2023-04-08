Попробовать себя в роли оператора беспилотника: в Дии появилась игра "Армия дронов"
В приложении "Дия" запустили игру под названием "Армия дронов", в которой можно попробовать себя в роли оператора беспилотника
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
"В начале полномасштабной войны пользователи Дии поднимали моральный дух, играя в "Байрактар" в Дии. Теперь пора управлять беспилотниками", - говорится в сообщении.
В Минцифре отметили, что игру разрабатывали вместе с iLogos. Для нее был усовершенствован функционал. В частности, они добавили возможность донатить не выходя из игры.
В игре можно попробовать себя оператором беспилотника, цель которого – уничтожать вражеские колонны танков.
"Вы сжигаете вражескую технику виртуально, а благодаря вашим донатам военные уничтожают врага реально", - подчеркнули в сообщении.
- 5 апреля в приложении Дия появилась облигация "Ялта".
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