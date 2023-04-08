Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"В начале полномасштабной войны пользователи Дии поднимали моральный дух, играя в "Байрактар" в Дии. Теперь пора управлять беспилотниками", - говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что игру разрабатывали вместе с iLogos. Для нее был усовершенствован функционал. В частности, они добавили возможность донатить не выходя из игры.

В игре можно попробовать себя оператором беспилотника, цель которого – уничтожать вражеские колонны танков.

"Вы сжигаете вражескую технику виртуально, а благодаря вашим донатам военные уничтожают врага реально", - подчеркнули в сообщении.