Попробовали вынести камеру: телеканал "Еспресо: Белая Церковь" пытались ограбить
18 января телеканал "Епресо: Белая Церковь" пытались ограбить, неизвестного мужчину забрали в полицию
Об этом сообщает Еспресо.
"В полдень 20-летний мужчина зашел на студию и попытался прихватить дорогостоящую камеру. Но грабителю не удалось ее вынести. При себе у него был нож и алкоголь.
На место инцидента прибыли правоохранители, задокументировавшие данное преступление. Полицейские забрали молодого человека в отделение для установления. всех деталей инцидента.
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