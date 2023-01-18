Об этом сообщает Еспресо.

"В полдень 20-летний мужчина зашел на студию и попытался прихватить дорогостоящую камеру. Но грабителю не удалось ее вынести. При себе у него был нож и алкоголь.

На место инцидента прибыли правоохранители, задокументировавшие данное преступление. Полицейские забрали молодого человека в отделение для установления. всех деталей инцидента.